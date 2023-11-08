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Стартовали российские продажи нового бренда батареек Duracell

Источник:
Sibnet.ru
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Батарейки Opticell стали продаваться в России — новый бренд заменит популярные Duracell, которые исчезли из магазинов из-за санкций.

«Батарейки Duracell в России заменили брендом Opticell, а того самого зайца на упаковке — медведем. Новый бренд уже появился в продаже», — говорится в сообщении телеграм-канала «Банкофф. Финансы».

Производитель планирует занять нишу не только Duracell, но и бренда Energizer, который также покинул рынок России. Все гальванические элементы новых батареек производятся на основном заводе компании в Китае.

Компания Duracell официально ушла с российского рынка весной 2023 года. Duracell производит батарейки, аккумуляторы и бытовые гальванические элементы с 1930 года. Владелец компании — американский холдинг Berkshire Hathaway.

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