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Вышла игра Stronghold: Definitive Edition

Источник:
Sibnet.ru
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FireFly Studios выпустила Stronghold: Definitive Edition — улучшенное издание культовой средневековой стратегии 2001 года, номинированную на премию BAFTA.

Definitive Edition предлагает две классические кампании на 26 заданий и новую на 14 миссий, а также историческую серию «Тропа замков» из десяти сценариев, поддержку мультиплеера и «Мастерской Steam».

«Сыграйте в игру, определившую законы жанра, но на этот раз с аккуратно улучшенными графикой, музыкой и озвучкой из первой части легендарной серии», — говорится в описании игры.

Stronghold: Definitive Edition доступна для покупки в российском сегменте Steam по цене 495 рублей с учетом 10-процентной скидки до 14 ноября. Первые отзывы у игры — «очень положительные».

Разработчики также планируют добавить в игру два крупных контентных обновления (зимнее и весеннее), а также два платных дополнения, которые добавят в игру по новой кампании в рамках событий основной игры.

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Игры #Экшены
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