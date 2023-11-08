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Матвиенко предложила осовременить «совковое» название одной службы

Источник:
Sibnet.ru
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила осовременить название Роспотребнадзора, сейчас оно «совковое немножко».

«Анна Юрьевна, только название (Роспотребнадзор) надо поменять, не выговорить даже нам, сенаторам, сбиваешься. Какое-то совковое немножко уже название, несовременное», — обратилась Матвиенко к главе ведомства Анне Поповой во время правительственного часа в Совфеде.

Спикер предложила его осовременить и сделать короче. По мнению Матвиенко, выговаривать название — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — сложно.

Роспотребнадзор создан в 2004 году после объединения Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации (Госсанэпиднадзор) и Государственной инспекции по торговле, контролю качества товаров и защите прав потребителей (Госторгинспекция).

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Политика #Россия
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