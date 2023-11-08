Матвиенко предложила осовременить «совковое» название одной службы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила осовременить название Роспотребнадзора, сейчас оно «совковое немножко».

«Анна Юрьевна, только название (Роспотребнадзор) надо поменять, не выговорить даже нам, сенаторам, сбиваешься. Какое-то совковое немножко уже название, несовременное», — обратилась Матвиенко к главе ведомства Анне Поповой во время правительственного часа в Совфеде.

Спикер предложила его осовременить и сделать короче. По мнению Матвиенко, выговаривать название — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — сложно.

Роспотребнадзор создан в 2004 году после объединения Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации (Госсанэпиднадзор) и Государственной инспекции по торговле, контролю качества товаров и защите прав потребителей (Госторгинспекция).