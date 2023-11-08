Google удалит миллионы учетных записей Gmail

Google в декабре начнет удалять учетные записи Gmail, которые продолжительное время не использовались их владельцами. При этом компания заблаговременно отправит соответствующие предупреждения.

Удалять будут только те учетные записи, в которые не осуществлялся вход в течение как минимум двух лет. Мера не коснется тех, кто активно пользуется сервисами компании: почтой Gmail, «Документами», «Календарем» или «Фото».

«Перед удалением учетной записи мы за несколько месяцев отправим несколько уведомлений как на адрес электронной почты учетной записи, так и на резервный адрес электронной почты (если он был предоставлен)», — говорится в сообщении компании.

Пойти на такие меры Google решила в целях безопасности — эксперты отмечают, что неактивные аккаунты с большей вероятностью оказываются жертвами мошенников, значительная часть из них уже скомпрометированы.

По оценкам Google, в заброшенных учетных записях вероятность наличия двухфакторной авторизации как минимум в десять раз ниже, чем в активных. Данная опция усложняет злоумышленнику доступ к чужому аккаунту.