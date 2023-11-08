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Совфед одобрил изменения закона о выборах президента

Источник:
ТАСС
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Совфед одобрил изменения в законодательстве, уточняющие положения федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации».

Так, одна из поправок разрешает проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках исключительно наблюдателям и аккредитованным представителям СМИ, работающим в редакциях на основании трудового договора.

На заседания избирательных комиссий при установлении итогов и определении результатов голосования также допускаются представители СМИ, отвечающие установленным ранее требованиям.

Также вводится обязанность для зарегистрированного кандидата в случае появления у него судимости представить в комиссию письменное уведомление об этом.

Второй закон регулирует проведение избирательный мероприятий в условиях военного положения, в воинских частях и за пределами России. Согласно законопроекту, ЦИК наделяется правом вносить изменения в порядок проведения выборов во время действия военного положения.

Законопроект также ограничивает проведение фото- и видеофиксации на территории избирательных участков, расположенных в воинских частях. Согласно поправкам, съемка там будет возможна только после получения разрешения от командира воинской части.

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ruska

Даже комментировать страшно. Плевок всем гражданам РФ в лицо. Показали что закона в РФ нет.

GammiPluh

Обычно они там друг другу другие штуки дарят, видимо не привыкли к не латексным предметам

Danilon

Это демонстрация власти над Россией. Т.е. Кадыров давно вышел на федеральный уровень и теперь главы субъектов...

olegsbeglov

Они что не понимают, что это такое? Им мало ненависти?