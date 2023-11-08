Совфед одобрил изменения закона о выборах президента

Совфед одобрил изменения в законодательстве, уточняющие положения федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации».

Так, одна из поправок разрешает проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках исключительно наблюдателям и аккредитованным представителям СМИ, работающим в редакциях на основании трудового договора.

На заседания избирательных комиссий при установлении итогов и определении результатов голосования также допускаются представители СМИ, отвечающие установленным ранее требованиям.

Также вводится обязанность для зарегистрированного кандидата в случае появления у него судимости представить в комиссию письменное уведомление об этом.

Второй закон регулирует проведение избирательный мероприятий в условиях военного положения, в воинских частях и за пределами России. Согласно законопроекту, ЦИК наделяется правом вносить изменения в порядок проведения выборов во время действия военного положения.

Законопроект также ограничивает проведение фото- и видеофиксации на территории избирательных участков, расположенных в воинских частях. Согласно поправкам, съемка там будет возможна только после получения разрешения от командира воинской части.