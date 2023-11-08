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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Мобилизованных оставят на фронте до конца СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин принял решение об участии мобилизованных до конца проведения военной операции, сообщил военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, об этом глава государства заявил во время встречи с военкорами в Кремле.

«Я задавал этот вопрос (демобилизация и, по возможности, замена воюющих частей с отправкой их в пункты постоянной дислокации). <…> Верховный Главнокомандующий ответил, что решение принято об участии мобилизованных до конца проведения СВО», — написал Сладков в своем телеграм-канале.

Сладков уточнил, что до окончания военной операции будут служить в том числе добровольно заключившие контракт с Минобороны, а также добровольцы из корпуса «Редут» и мест лишения свободы.

Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. 31 октября он сообщил о ее окончании, но отдельный указ не подписывал. Минобороны РФ говорило, что за это время были призваны 300 тысяч человек.

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Оборона #Армия #Конфликты
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