Мобилизованных оставят на фронте до конца СВО

Президент Владимир Путин принял решение об участии мобилизованных до конца проведения военной операции, сообщил военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, об этом глава государства заявил во время встречи с военкорами в Кремле.

«Я задавал этот вопрос (демобилизация и, по возможности, замена воюющих частей с отправкой их в пункты постоянной дислокации). <…> Верховный Главнокомандующий ответил, что решение принято об участии мобилизованных до конца проведения СВО», — написал Сладков в своем телеграм-канале.

Сладков уточнил, что до окончания военной операции будут служить в том числе добровольно заключившие контракт с Минобороны, а также добровольцы из корпуса «Редут» и мест лишения свободы.

Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. 31 октября он сообщил о ее окончании, но отдельный указ не подписывал. Минобороны РФ говорило, что за это время были призваны 300 тысяч человек.