Страны G7 назвали условие возвращения российских активов

Страны G7 оставят активы России замороженными до тех пор, пока Москва не согласится выплачивать Украине компенсации за ущерб, нанесенный в ходе боевых действий. Соответствующее условие прописано в заявлении министров иностранных дел стран G7.

«В соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине», — говорится в документе.

Также в совместном заявлении указывается, что страны G7 обязуются «поддерживать Украину столько, сколько потребуется». Также они планируют усилить экономическое давление и продолжить вводить дальнейшие санкции против России.

Ранее стало известно, что что Евросоюз готовит 12-й пакет антироссийских санкций, которые могут затронуть экспорт сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензирования ПО.