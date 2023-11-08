НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Страны G7 назвали условие возвращения российских активов

Источник:
Sibnet.ru
447 5

Страны G7 оставят активы России замороженными до тех пор, пока Москва не согласится выплачивать Украине компенсации за ущерб, нанесенный в ходе боевых действий. Соответствующее условие прописано в заявлении министров иностранных дел стран G7.

«В соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине», — говорится в документе.

Также в совместном заявлении указывается, что страны G7 обязуются «поддерживать Украину столько, сколько потребуется». Также они планируют усилить экономическое давление и продолжить вводить дальнейшие санкции против России.

Ранее стало известно, что что Евросоюз готовит 12-й пакет антироссийских санкций, которые могут затронуть экспорт сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензирования ПО.

Еще по теме
Путин рассказал о дружбе с Токаевым
Россия запросила заседание СБ ООН из‑за ударов по Донецку
Что на самом деле сказал Зеленский про президентские выборы
Россия официально вышла из ДОВСЕ
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запад призвал Зеленского готовиться к сдаче территорий России
Обнаружена опасная версия WhatsApp
Путин объяснил необходимость СВО
Blizzard анонсировала три дополнения World of Warcraft
Обсуждение (5)
О самом главном
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
61
Путин объяснил необходимость СВО
46
США признали отсутствие денег для Украины
46
Украинское контрнаступление полностью остановлено
41
Запад призвал Зеленского готовиться к сдаче территорий России
36
Американский профессор назвал единственный шанс спасти Украину