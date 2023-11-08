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Стратосферный ударный комплекс получит российская армия

Источник:
Sibnet.ru
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Российская армия получит перспективный стратосферный разведывательно-ударный комплекс. Его разработка уже стартовала.

Одной из его особенностей станет возможность размещения модульной полезной нагрузки, в частности, подвесных контейнеров с радарами, систем радиотехнической разведки и оптико-электронных станций, пишут «Известия» со ссылкой на источники в оборонке.

В задачи перспективного стратосферного комплекса будет входить обнаружение в режиме реального времени целей на поле боя и в оперативном тылу, а также выдача целеуказания для применения высокоточного оружия артиллерии, авиации и морским силам.

Известно, что оборудование комплекса будет включать подвесные контейнеры, созданные в рамках опытно-конструкторской работы «Сыч», которые проходят испытание на самолете высотного назначения М-55 «Геофизик».

Предположительно, стратосферный комплекс повысит эффективность работы расчетов реактивных систем залпового огня с высокоточными боеприпасами и ракетных бригад с «Искандерами».

Кроме этого, поступающая с РУК информация потребуется для экипажей бомбардировщиков Су-34 и Су-34М. Новые комплексы также повысят оперативность применения самолетов МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также морских и сухопутных крылатых ракет.

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Оборона #Оружие
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