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Гонконгский грипп пришел в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Случаи заболевания гонконгским гриппом зарегистрированы в нескольких регионах России. Он протекает с классическими симптомами: ломота в теле, высокая температура, сухой кашель.

Болезнь выявили в Тюменской, Орловской, Сахалинской, Амурской областях, Пермском и Забайкальском краях.

По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в циркуляции присутствуют все варианты вируса гриппа, и это говорит о том, что он только набирает силу. Каждую неделю заболевают гриппом и ОРВИ 700-800 тысяч человек.

Гонконгский грипп — острое респираторное заболевание, вызванное штаммом H3N2 вируса гриппа А. Первая вспышка была зафиксирована в Гонконге в июле 1968 года, с этого началась третья пандемия гриппа в XX веке. За три года умерло от 1 миллиона до 4 миллионов человек.

Симптомы — ломота в теле, слабость, головные боли, боли в мышцах, высокая температура, першение в горле и сухой кашель. Такое состояние сохраняется в среднем 3-4 дня, а затем симптоматика постепенно стихает.

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