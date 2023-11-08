Концерт «Пошлой Молли» в Польше отменили из‑за злой шутки солиста

Организаторы концерта украинской группы «Пошлая Молли» в Польше отменили выступление из-за неудачной шутки солиста Кирилла Бледного про язык.

Перед концертом Бледный из «Пошлой Молли» сказал в соцсети, что его «бесит польсткий язык».

«Я не понимаю, зачем говорить на этом языке, когда есть русский язык. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», — говорил музыкант.

Компания-организатор Winiary Bookings отменила выступление группы с формулировкой «В связи с комментарием солиста».

После инцидента Бледный опубликовал в соцсети свой комментарий: «Осознаю, что эта сатира была крайне неудачной и оскорбила многих людей». Сообщение артист продублировал на польском языке.