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ВТБ представил технологию снятия цифровых рублей в банкоматах

Источник:
Sibnet.ru
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Банкомат
Фото: © Sibnet.ru

ВТБ первым среди российских банков разработал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы и пред ставил ее в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023, сообщает пресс-служба компании.

Функционал станет доступен пользователям ВТБ Онлайн – участникам пилота цифрового рубля. Получить деньги можно будет в любом из 14 тысяч банкоматов банка по всей России.

Для снятия наличных со счета цифрового рубля клиенту необходимо навести камеру смартфона на QR-код банкомата, после чего на экране пользователя откроется ВТБ Онлайн. В качестве источника списания средств нужно выбрать счет цифрового рубля, откуда необходимая сумма сначала поступит на безналичный счет и затем уже с банковского счета будет доступна для снятия в банкомате.

Перевод из цифрового рубля на безналичный счет будет проходить мгновенно для клиентов. Все три формы рубля равнозначны между собой: 1 цифровой рубль = 1 безналичному рублю = 1 наличному рублю.

«Цифровой рубль — новая форма национальной валюты, которая в будущем станет дополнительным средством для платежей и переводов к привычным наличным и безналичным рублям. Пока на реальных операциях его проверяют банки-участники проекта, после чего проект будет запущен в массовый оборот.», — сказал зампрезидента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Переводы и платежи с цифровым рублем для физических лиц бесплатны, а при оплате, совершаемой физическими лицами в пользу юридических, комиссия составляет 0,3% от платежа — это в четыре раза ниже обычных тарифов. Клиент может иметь в банке один цифровой счет, который будет доступен в приложениях банков, подключенных к платформе цифрового рубля.

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