Российские войска получили модернизированный снаряд «Краснополь»

Российские войска начали применять в зоне специальной военной операции на Украине модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью, сообщила пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы».

«Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда "Краснополь" успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель», — рассказали РИА Новости в холдинге.

«Высокоточные комплексы» ранее сообщили, что специалисты Конструкторского бюро приборостроения модернизировали управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь», улучшив его характеристики.

В пресс-службе холдинга не стали раскрывать свойства улучшенной версии боеприпаса из соображений безопасности.