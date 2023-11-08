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Российские войска получили модернизированный снаряд «Краснополь»

Источник:
РИА Новости
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Российские войска начали применять в зоне специальной военной операции на Украине модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью, сообщила пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы».

«Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда "Краснополь" успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель», — рассказали РИА Новости в холдинге.

Российский снаряд «Краснополь»
Российский управляемый снаряд «Краснополь»
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

«Высокоточные комплексы» ранее сообщили, что специалисты Конструкторского бюро приборостроения модернизировали управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь», улучшив его характеристики.

В пресс-службе холдинга не стали раскрывать свойства улучшенной версии боеприпаса из соображений безопасности.

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