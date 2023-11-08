Страдающий деменцией Брюс Уиллис перестал узнавать бывшую жену

Актер Брюс Уиллис не узнал бывшую супругу, актрису Деми Мур, когда та приехала его навестить.

Деми Мур, с которой Брюс Уиллис прожил в браке 13 лет, поддерживала связь с семьей актера, но не знала, каково его состояние на самом деле. Когда она приехала навестить бывшего мужа, то он ее не узнал, рассказал знакомый актрисы изданию Closer.

О диагнозе актера стало известно в 2022 году. Сначала у Уиллиса развилась выраженная афазия — нарушение речи, в связи с чем он завершает актерскую карьеру. Затем ему диагностировали лобно-височную деменцию.