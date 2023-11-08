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Как зовут почтальона Печкина

Источник:
Sibnet.ru
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Печкин в новом «Простоквашино»
Печкин в новом «Простоквашино»
Фото: © кадр из мультсериала «Простоквашино»
Герой «Простоквашино» вредный почтальон Печкин знаком и взрослым, выросшим на советском мультике, и современным детям после успешного перезапуска истории. Имя героя — один из главных вопросов у зрителей. 

Интересно, что Печкин и в старой версии, и в новой, несмотря на взросление некоторых героев, остается в одном возрасте. По сюжету, ему около 60 лет.

Кто такой Печкин

Полное имя персонажа — Игорь Иванович Печкин. По описанию детского писателя Эдуарда Успенского, герой родился 1 сентября, а в момент появления в произведении ему 50 с «хвостиком» лет.

По характеру Печкин вредный и занудный, но вместе с тем добрый и умный. В «Простоквашино» Печкин очень любит свою работу и периодически хвастается своими наградами.

Печкин в разных «Простоквашино»

В «Простоквашино» 1978-1984 годов Печкину было около 60 лет (в одном из эпизодов он хвастался выходом на пенсию), и он участвовал в Великой Отечественной войне.

В новом сериале, который с 2018 года снимает киностудия «Союзмультфильм», Печкину снова около 60, но родился он значительно позже — в 1960-м. Герой также собирается на пенсию, но из-за пенсионной реформы остался на службе еще на восемь лет.

В разные годы почтальона Печкина озвучивали актеры:

Виктор Байков (1975)
Борис Новиков (1978-1984)
Дмитрий Филимонов (2004-2007)
Александр Панкратов-Черный (2010)
Иван Охлобыстин (с 2018)

Достоверно неизвестно, был ли образ Печкина придуман или списан с реального человека.

Печкин в советском
Печкин в советском «Простоквашино»
Фото: © кадр из мультсериала «Простоквашино»

Но есть версия, что прототипом стал герой советской комедии «Стежки-дорожки» 1963 года Гаврила Кондратьевич Дудка (Олег Борисов). В фильме он был сельским почтальонам, ездил на велосипеде с сумкой, носил фуражку и имел усы.

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