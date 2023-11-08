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Путин рассказал о дружбе с Токаевым

Источник:
Sibnet.ru
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Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин отметил, что его доверительные отношения с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым отражают в целом высокий уровень сотрудничества стран.

«Не раз отмечал, что с Касым-Жомартом Кемелевичем у нас сразу сложились по-настоящему дружеские, близкие отношения. Это неудивительно. Мы - люди одного поколения и одинаково ощущаем на себе всю ответственность за наши государства», — сказал Путин в интервью «Казахстанской правде» в преддверии своего визита в республику.

По словам президента России, и он, и Токаев делают все возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для уверенного развития и процветания стран, для повышения качества жизни граждан.

«Регулярно созваниваемся и встречаемся в разных форматах — сверяем часы и по двусторонней повестке, и по вопросам многостороннего взаимодействия. Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей», — заключил Путин.

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Топ комментариев

GammiPluh

Обычно они там друг другу другие штуки дарят, видимо не привыкли к не латексным предметам

GammiPluh

Сейчас тактика ВСУ: едут на БМП до подрыва или место высадки, скидывают пехоту или то что от нее осталось....

volmen

Глупость это главный вирус поразивший украину, второй жадность.

Asd10

Зеленский казачек засланый. А вот что ты там думаешь ваще по барабану. Стопку хлопнул?? ☺