Путин рассказал о дружбе с Токаевым

Президент России Владимир Путин отметил, что его доверительные отношения с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым отражают в целом высокий уровень сотрудничества стран.

«Не раз отмечал, что с Касым-Жомартом Кемелевичем у нас сразу сложились по-настоящему дружеские, близкие отношения. Это неудивительно. Мы - люди одного поколения и одинаково ощущаем на себе всю ответственность за наши государства», — сказал Путин в интервью «Казахстанской правде» в преддверии своего визита в республику.

По словам президента России, и он, и Токаев делают все возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для уверенного развития и процветания стран, для повышения качества жизни граждан.

«Регулярно созваниваемся и встречаемся в разных форматах — сверяем часы и по двусторонней повестке, и по вопросам многостороннего взаимодействия. Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей», — заключил Путин.