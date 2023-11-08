НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел шестой сезон «Скорой помощи»: что было в первой серии

Источник:
Sibnet.ru
522 0
Фото: © кадр из сериала «Скорая помощь»

Шестой сезон сериала «Скорая помощь с Гошей Куценко в главной роли стартовал на телеканале НТВ во вторник, 7 ноября. В первой же серии главному герои пришлось разбираться с личной жизнью и спасать людей.

В медицинской мелодраме «Скорая помощь» речь идет о врачах и фельдшерах скорой помощи во главе с Константином Кулыгиным.

В описании шестого сезона говорится, что в новых сериях Кулыгина ждут серьезные вызовы — медперсоналу придется объясняться с мамой-антипрививочницей, столкнуться с редкой формой кори, спасать пациента из-под пуль и, как и прежде, разбираться со сложностями в личной жизни.

Помимо романтической линии, зрителей ждет еще и детективная. Кроме того, в актерском составе появятся новые лица.

Главные герои

Константин Кулыгин (Гоша Куценко) — водитель скорой помощи, бывший врач
Екатерина (Марина Доможирова) – сестра-близнец Раи Тартаковой
Вероника Соловьева (Екатерина Федулова) — врач скорой помощи (влюблена в Кулыгина)
Максим Руднев (Алексей Лонгин) — врач скорой помощи (встречается с Лерой)
Валерия Полякова (Ксения Мон Сор) — фельдшер скорой помощи (встречается с Максимом)
Павел Рыков (Петр Баранчеев) — врач скорой помощи (муж Ольги)
Ольга Арефьева (Екатерина Волкова) — главврач скорой помощи (жена Павла)

Что было в первой серии шестого сезона

Первая серия шестого сезона начинается с момента, когда в дверь квартиры Константина Кулыгина звонят, а на пороге оказывается копия Раисы (жены главного героя), которая трагически в конце четвертого сезона. Оказывается, это сестра-близнец Раи Екатерина, с которой они были разлучены в детстве.

Веронике Соловьевой, влюбленной в Кулыгина, приходится уйти домой, поскольку героям нужно разобраться в случившемся и рассказать Екатерине о гибели ее сестры. По пути домой Ника находит бездыханное тело девушки и звонит коллеге, чтобы спасти пациенту с признаками удушения и переохлаждения.

Катя и Костя знакомятся ближе, выясняется, что она работает травматологом в военной части. Тем временем Максим навещает Леру, отравившуюся суши.

Павел и Ольга ссорятся из-за того, что супругой овладела навязчивая идея скорее забеременеть. Тем временем, Лера, не оправившаяся от отравления, делает тест на беременность, который показывает положительный результат. Максиму она об этом не рассказывает.

Екатерина приходит на работу к Константину, шокируя всех коллег, знающих Раису.

Еще по теме
Как зовут почтальона Печкина
Вышел дублированный трейлер фильма Миядзаки «Мальчик и птица»
Фильм «По щучьему велению» побил собственный рекорд в прокате
Фильм дня: «Адмиралъ» с Хабенским
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запад призвал Зеленского готовиться к сдаче территорий России
Обнаружена опасная версия WhatsApp
Путин объяснил необходимость СВО
Blizzard анонсировала три дополнения World of Warcraft
Обсуждение (0)
О самом главном
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Все статьи
Самое обсуждаемое
61
Путин объяснил необходимость СВО
46
США признали отсутствие денег для Украины
45
Украинское контрнаступление полностью остановлено
41
Запад призвал Зеленского готовиться к сдаче территорий России
36
Американский профессор назвал единственный шанс спасти Украину