Вышел шестой сезон «Скорой помощи»: что было в первой серии

Шестой сезон сериала «Скорая помощь с Гошей Куценко в главной роли стартовал на телеканале НТВ во вторник, 7 ноября. В первой же серии главному герои пришлось разбираться с личной жизнью и спасать людей.

В медицинской мелодраме «Скорая помощь» речь идет о врачах и фельдшерах скорой помощи во главе с Константином Кулыгиным.

В описании шестого сезона говорится, что в новых сериях Кулыгина ждут серьезные вызовы — медперсоналу придется объясняться с мамой-антипрививочницей, столкнуться с редкой формой кори, спасать пациента из-под пуль и, как и прежде, разбираться со сложностями в личной жизни.

Помимо романтической линии, зрителей ждет еще и детективная. Кроме того, в актерском составе появятся новые лица.

Главные герои

Константин Кулыгин (Гоша Куценко) — водитель скорой помощи, бывший врач

Екатерина (Марина Доможирова) – сестра-близнец Раи Тартаковой

Вероника Соловьева (Екатерина Федулова) — врач скорой помощи (влюблена в Кулыгина)

Максим Руднев (Алексей Лонгин) — врач скорой помощи (встречается с Лерой)

Валерия Полякова (Ксения Мон Сор) — фельдшер скорой помощи (встречается с Максимом)

Павел Рыков (Петр Баранчеев) — врач скорой помощи (муж Ольги)

Ольга Арефьева (Екатерина Волкова) — главврач скорой помощи (жена Павла)

Что было в первой серии шестого сезона

Первая серия шестого сезона начинается с момента, когда в дверь квартиры Константина Кулыгина звонят, а на пороге оказывается копия Раисы (жены главного героя), которая трагически в конце четвертого сезона. Оказывается, это сестра-близнец Раи Екатерина, с которой они были разлучены в детстве.

Веронике Соловьевой, влюбленной в Кулыгина, приходится уйти домой, поскольку героям нужно разобраться в случившемся и рассказать Екатерине о гибели ее сестры. По пути домой Ника находит бездыханное тело девушки и звонит коллеге, чтобы спасти пациенту с признаками удушения и переохлаждения.

Катя и Костя знакомятся ближе, выясняется, что она работает травматологом в военной части. Тем временем Максим навещает Леру, отравившуюся суши.

Павел и Ольга ссорятся из-за того, что супругой овладела навязчивая идея скорее забеременеть. Тем временем, Лера, не оправившаяся от отравления, делает тест на беременность, который показывает положительный результат. Максиму она об этом не рассказывает.

Екатерина приходит на работу к Константину, шокируя всех коллег, знающих Раису.