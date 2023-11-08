Роднина заявила, что про Валиеву нужно было покрасивее врать

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой, заявив о вине российской стороны и о том, что сразу надо было «покрасивее врать».

«Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?! В деле Валиевой мы виноваты сами», — сказала Роднина Sport24.

Роднина считает, что никто не хочет специально уничтожить Валиеву, а в ее деле виновата страна. По ее мнению, теперь нужно работать над собой, а «не смотреть на кого-то другого и говорить, что у них тоже допинг».

Валиева на Олимпиаде в Пекине завоевала золото в командном турнире, но выяснилось, что в ее допинг-пробе с Чемпионата России в декабре 2021 года присутствует запрещенное вещество триметазидин. Фигуристка объясняла его попадание в организм тем, что триметазидин принимал ее дедушка, а она пила из его чашки.

Всемирное допинговое агентство (WADA) требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года с лишением наград. Дело рассматривает Спортивный арбитражный суд. Слушания начались в конце сентября, а продолжатся 9 ноября.