НАВЕРХ

Роднина заявила, что про Валиеву нужно было покрасивее врать

Источник:
Sibnet.ru
436 2
Камила Валиева
Фото: © ФФККР

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой, заявив о вине российской стороны и о том, что сразу надо было «покрасивее врать».

«Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?! В деле Валиевой мы виноваты сами», — сказала Роднина Sport24.

Роднина считает, что никто не хочет специально уничтожить Валиеву, а в ее деле виновата страна. По ее мнению, теперь нужно работать над собой, а «не смотреть на кого-то другого и говорить, что у них тоже допинг».

Валиева на Олимпиаде в Пекине завоевала золото в командном турнире, но выяснилось, что в ее допинг-пробе с Чемпионата России в декабре 2021 года присутствует запрещенное вещество триметазидин. Фигуристка объясняла его попадание в организм тем, что триметазидин принимал ее дедушка, а она пила из его чашки.

Всемирное допинговое агентство (WADA) требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года с лишением наград. Дело рассматривает Спортивный арбитражный суд. Слушания начались в конце сентября, а продолжатся 9 ноября.

Еще по теме
Тутберидзе рассказала, как Трусова швыряла в нее коньки на ОИ в Пекине
Фигуристка порезала соперницу коньком на этапе Гран-при России
Туктамышева объявила о приостановке карьеры
Умерла легендарная биатлонистка Анфиса Резцова
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • супы
Истории
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
Вокруг спорта
Серена Уильямс, Каролина Возняцки, Дэвид Грунтман, Арина Соболенко на вечеринке в Майами
Серена Уильямс вырезала белоруску Соболенко с общей фотографии
24.10.2023 11:28
Допинг-контроль
РУСАДА выплатило 273 млн руб. WADA для восстановления в правах
27.09.2023 17:17
Елена Исинбаева
«Предательство Родины» Исинбаевой прокомментировали на госуровне
27.09.2023 09:46
Прыгунья в длину Дарья Клишина
Легкоатлетка Клишина призвала согласиться на условия МОК
25.09.2023 17:43
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (2)
О самом главном
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Все статьи
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

GammiPluh

Обычно они там друг другу другие штуки дарят, видимо не привыкли к не латексным предметам

GammiPluh

Сейчас тактика ВСУ: едут на БМП до подрыва или место высадки, скидывают пехоту или то что от нее осталось....

volmen

Глупость это главный вирус поразивший украину, второй жадность.

Asd10

Зеленский казачек засланый. А вот что ты там думаешь ваще по барабану. Стопку хлопнул?? ☺