Dior прекратил сотрудничество с Беллой Хадид после ее слов о войне

Бренд Dior прекратил сотрудничество с американской моделью Беллой Хадид, после того, как она высказалась о войне между Израилем и Палестиной.

Вместо Хадид в новой рекламной компании Dior Beauty появится израильская модель Май Тагер, сообщает Al Bawaba News.

Белла Хадид, высказываясь на тему войны, выразила сочувствие и палестинским, и израильским семьям, потерявшим родных.

«Глубоко в своем сердце я верю, что ни один ребенок, ни один человек нигде не должен быть разлучен со своей семьей ни временно, ни на неопределенный срок. Это относится как к израильскому, так и к палестинскому народу», — писала она в соцсетях.