Заместитель начальника УГИБДД по Москве Евгений Логиновский предложил запретить езду на электросамокатах лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста.

По его словам, это необходимо сделать как можно быстрее, так как за 10 месяцев этого года в Москве произошло около 300 ДТП с участием несовершеннолетних на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

В общей сложности за это время в столице произошло 805 ДТП с участием СИМ, в том числе 271 ДТП с участием несовершеннолетних. В 213 из этих ДТП пострадали дети до 16 лет.

Логиновский также предложил ограничить скорость движения на СИМ до 20 километров в час. По его мнению, это поможет снизить риски ДТП. Предложения ГИБДД рассмотрят в ближайшее время.