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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия запросила заседание СБ ООН из‑за ударов по Донецку

Источник:
ТАСС
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Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ударами Украины по Донецку, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Мы запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку. Ожидаем, что оно будет назначено на 23.00 по Москве 8 ноября», — написал Полянский в своем телеграм-канале.

В оперативных службах ДНР сообщили об обстреле маршрутного автобуса, на тот момент было известно о двух раненых. Помимо этого, трижды был обстрелян центральный Ворошиловский район города из реактивной системы залпового огня HIMARS. Зафиксировано прямое попадание снаряда в здание Управления труда и социальной защиты населения.

Как пояснили ТАСС в оперативных службах, на данный момент точных цифр по пострадавшим нет, 20 человек — это и погибшие, и пострадавшие. На месте продолжается спасательная операция, под завалами остаются еще люди.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

GammiPluh

Обычно они там друг другу другие штуки дарят, видимо не привыкли к не латексным предметам

GammiPluh

Сейчас тактика ВСУ: едут на БМП до подрыва или место высадки, скидывают пехоту или то что от нее осталось....

volmen

Глупость это главный вирус поразивший украину, второй жадность.

Asd10

Зеленский казачек засланый. А вот что ты там думаешь ваще по барабану. Стопку хлопнул?? ☺