Россия запросила заседание СБ ООН из‑за ударов по Донецку

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ударами Украины по Донецку, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Мы запросили срочное открытое заседание СБ ООН в связи с сегодняшними ударами киевского режима по Донецку. Ожидаем, что оно будет назначено на 23.00 по Москве 8 ноября», — написал Полянский в своем телеграм-канале.

В оперативных службах ДНР сообщили об обстреле маршрутного автобуса, на тот момент было известно о двух раненых. Помимо этого, трижды был обстрелян центральный Ворошиловский район города из реактивной системы залпового огня HIMARS. Зафиксировано прямое попадание снаряда в здание Управления труда и социальной защиты населения.

Как пояснили ТАСС в оперативных службах, на данный момент точных цифр по пострадавшим нет, 20 человек — это и погибшие, и пострадавшие. На месте продолжается спасательная операция, под завалами остаются еще люди.