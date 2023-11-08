Сын Кадырова получил пятую награду за месяц

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков вручил 15-летнему сыну главы Чеченской Республики Адаму Кадырову, избившему в СИЗО обвиняемого в сожжении Корана, орден за заслуги перед республикой, сообщил Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

«Таким образом, он (Адам) отмечен за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия», — написал Кадыров.

Это уже пятая награда Адама Кадырова, полученная им после избиения в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана 19-летнего студента из Волгограда Никиты Журавеля. Кадыров дважды показывал кадры избиения, называя сына «герой всех мусульман».

За последний месяц молодой человек получил карачаево-черкесские ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За заслуги перед Уммой», татарстанский «Дуслык», а также звание Героя Чечни.

Также Адам стал начальником отдела обеспечения безопасности своего отца.