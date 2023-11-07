Сколько стоят криптовалюты 7 ноября

Максимальный курс биткоина (BTC) 7 ноября по средневзвешенному значению криптовалютного актива на самых крупных биржах составил 35155,06 доллара.

Ethereum (ETH) стоит 1907,45 доллара, Ripple (XRP) — 0,72 доллара, Binance Coin (BNB) — 256,12 доллара. В настоящее время крупнейшие монеты растут в цене и опережают основную цифровую валюту — биткоин — по динамике роста.

Так, токен Ripple (XRP) уже показал один из лучших результатов ноября, прибавив 14% с начала месяца. Другие крупные цифровые активы за последние сутки также выросли на 5–6%.

Биткоин продолжает торговаться у отметки 35 тысяч долларов. Ethereum (ETH) в целом повторяет динамику первой криптовалюты.