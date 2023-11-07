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Сколько стоят криптовалюты 7 ноября

Источник:
Sibnet.ru
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Максимальный курс биткоина (BTC) 7 ноября по средневзвешенному значению криптовалютного актива на самых крупных биржах составил 35155,06 доллара.

Ethereum (ETH) стоит 1907,45 доллара, Ripple (XRP) — 0,72 доллара, Binance Coin (BNB) — 256,12 доллара. В настоящее время крупнейшие монеты растут в цене и опережают основную цифровую валюту — биткоин — по динамике роста.

Так, токен Ripple (XRP) уже показал один из лучших результатов ноября, прибавив 14% с начала месяца. Другие крупные цифровые активы за последние сутки также выросли на 5–6%.

Биткоин продолжает торговаться у отметки 35 тысяч долларов. Ethereum (ETH) в целом повторяет динамику первой криптовалюты.

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GammiPluh

Обычно они там друг другу другие штуки дарят, видимо не привыкли к не латексным предметам

GammiPluh

Сейчас тактика ВСУ: едут на БМП до подрыва или место высадки, скидывают пехоту или то что от нее осталось....

DRAGONWAY

А ну конечно Моссад не видел,что готовится у них на границе, за то видят тоннели под землей с помощью...

volmen

Глупость это главный вирус поразивший украину, второй жадность.