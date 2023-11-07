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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Раскрыта тайна аномальных потерь авиации ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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ВСУ понесли аномально высокие потери боевых самолетов после применения российскими войсками новой тактики — использования системы С-400 «Триумф» с зенитными ракетами, оснащенными активными головками самонаведения.

При этом новейшие управляемые ракеты наводились при помощи самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российскому военному ведомству.

Отмечается, что стрельба ЗРС С-400 велась на максимальную дальность по целям, которые в момент поражения находились на высоте примерно 1 тысячи метров, при этом использовались новые боевые части зенитных управляемых ракет.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 25 октября заявил, что у ВС РФ появились зенитные ракетные комплексы, которые сбили за пять дней 24 украинских самолета. Потери ВСУ стали рекордными за все время СВО.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Оружие
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Топ комментариев

Nik3316

Нехилую пиявку на ЕС повесили...

GammiPluh

Обычно они там друг другу другие штуки дарят, видимо не привыкли к не латексным предметам

DRAGONWAY

А ну конечно Моссад не видел,что готовится у них на границе, за то видят тоннели под землей с помощью...

GammiPluh

Сейчас тактика ВСУ: едут на БМП до подрыва или место высадки, скидывают пехоту или то что от нее осталось....