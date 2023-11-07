Раскрыта тайна аномальных потерь авиации ВСУ

ВСУ понесли аномально высокие потери боевых самолетов после применения российскими войсками новой тактики — использования системы С-400 «Триумф» с зенитными ракетами, оснащенными активными головками самонаведения.

При этом новейшие управляемые ракеты наводились при помощи самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российскому военному ведомству.

Отмечается, что стрельба ЗРС С-400 велась на максимальную дальность по целям, которые в момент поражения находились на высоте примерно 1 тысячи метров, при этом использовались новые боевые части зенитных управляемых ракет.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 25 октября заявил, что у ВС РФ появились зенитные ракетные комплексы, которые сбили за пять дней 24 украинских самолета. Потери ВСУ стали рекордными за все время СВО.