Найдены четыре типа биологического старения

Группа исследователей из медицинской школы при Стэнфордском университете в США выделили четыре типа биологического старения.

Ученые выяснили, что все типы старения можно подразделить на иммунное, метаболическое, гепатическое и нефротическое. Они связаны с тем, где в организме наблюдаются сбои: в иммунной системе, системе обмена веществ, работе печени и почек.

Люди, у которых наблюдается иммунное старение, более предрасположены к развитию аутоиммунных заболеваний. При метаболическом типе старения крайне высока вероятность возникновения диабета, ожирения. Кроме того, возможна сердечная недостаточность.

При гепатическом типе старения возникает риск цирроза и неалкогольной жировой болезни печени. У людей с нефротическим типом могут развиться почечная недостаточность и пиелонефрит.