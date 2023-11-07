Россия официально вышла из ДОВСЕ

Россия 7 ноября завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщается на сайте МИД РФ.

Министерство напомнило, что действие этого договора было приостановлено Россией еще в 2007 году. В настоящий момент даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым для России с учетом расширения НАТО и ответственности стран альянса за разжигание конфликта на Украине, подчеркнуло ведомство.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году представителями 22 стран. 16 из них на тот момент входили в НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция), еще шесть были членами Организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия).

Участники ДОВСЕ договорились ограничить количество бронетехники, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов, которые имеются в их распоряжении на территории от Атлантического океана до Уральских гор. Обе группы должны были иметь равное количество вооружений и боевой техники, для каждой страны были прописаны свои квоты.