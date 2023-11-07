Что на самом деле сказал Зеленский про президентские выборы

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в официальном телеграм-канале видеообращении заявил, что выборы на Украине «не ко времени». СМИ посчитали, что таким образом украинский лидер анонсировал отмену президентских выборов. Так ли это?

Что сказал Зеленский

«Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы».

Таким образом, Зеленский выборы не отменил, а всего лишь инициировал дискуссию об их проведении в условиях военного положения. По избирательному кодексу Украины это запрещено. Из выступления следует, что Зеленский выступает за адаптацию формата голосования под текущую ситуацию и минимизацию политического процесса вокруг выборов.

Выборы президента Украины должны пройти в марте 2024 года. По закону президентская кампания должна стартовать не менее чем за 90 дней до выборов. Таким образом, решение о проведении выборов Зеленский должен огласить до конца декабря. На проведении голосования в срок настаивают западные союзники Киева.