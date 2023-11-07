НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Экономисты МВФ предсказали раздел мира на два торговых блока

Источник:
РИА Новости
404 4

Экономисты Международного валютного фонда построили модель, при которой мир разделится на два торговых блока: США — ЕС с одной стороны и Китай — Россия — с другой.

«И дело не только в украинском конфликте. В последние годы торговые ограничения в таких секторах, как сырьевые товары и полупроводники, которые считаются критически важными для национальной безопасности и стратегической конкуренции, все чаще берут верх над глобальной экономической интеграцией и ее общими выгодами», — приводит РИА Новости мнение экспертов.

Две крупнейшие экономики мира — США и Китай — в последние годы ввели ряд двусторонних торговых барьеров. А во время пандемии многие страны решили ограничить экспорт медицинских товаров и продуктов питания, напоминают авторы исследования.

На протяжении всего XX века торговые барьеры ослабевали, однако в последнее десятилетие тенденция изменилась.

«Все эти события могут быть ранними признаками более широкой геоэкономической фрагментации — политически обусловленного разворота экономической интеграции, центральным компонентом которой является международная торговля», — предупредили эксперты.

Сокращение доступа к экспортным рынкам приведет к взлету цен на многие товары, некоторые окажутся в дефиците. Ответ на вопрос, кто больше выиграет, а кто проиграет, будет зависеть от конкретной конфигурации блоков., считают эксперты. 

Еще по теме
Лимиты по кредиткам резко выросли
Киев обнаружил гигантскую дыру в бюджете
Эксперт рассказал о переводах, из‑за которых блокируют карты
Минфин исключил рост ставки НДФЛ
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кадры из дома Мэттью Перри показали по американскому телеканалу
Что празднуют 4 и 7 ноября. СПРАВКА
Запад призвал Зеленского готовиться к сдаче территорий России
Путин объяснил необходимость СВО
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
69
Главком ВСУ признался, что конфликт с Россией зашел в тупик
61
Путин объяснил необходимость СВО
49
Украинское контрнаступление полностью остановлено
46
США признали отсутствие денег для Украины
38
Запад призвал Зеленского готовиться к сдаче территорий России