Экономисты МВФ предсказали раздел мира на два торговых блока

Экономисты Международного валютного фонда построили модель, при которой мир разделится на два торговых блока: США — ЕС с одной стороны и Китай — Россия — с другой.

«И дело не только в украинском конфликте. В последние годы торговые ограничения в таких секторах, как сырьевые товары и полупроводники, которые считаются критически важными для национальной безопасности и стратегической конкуренции, все чаще берут верх над глобальной экономической интеграцией и ее общими выгодами», — приводит РИА Новости мнение экспертов.

Две крупнейшие экономики мира — США и Китай — в последние годы ввели ряд двусторонних торговых барьеров. А во время пандемии многие страны решили ограничить экспорт медицинских товаров и продуктов питания, напоминают авторы исследования.

На протяжении всего XX века торговые барьеры ослабевали, однако в последнее десятилетие тенденция изменилась.

«Все эти события могут быть ранними признаками более широкой геоэкономической фрагментации — политически обусловленного разворота экономической интеграции, центральным компонентом которой является международная торговля», — предупредили эксперты.

Сокращение доступа к экспортным рынкам приведет к взлету цен на многие товары, некоторые окажутся в дефиците. Ответ на вопрос, кто больше выиграет, а кто проиграет, будет зависеть от конкретной конфигурации блоков., считают эксперты.