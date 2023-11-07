МТС отменит плату за раздачу мобильного интернета

МТС отменит плату за безлимитную раздачу интернета со смартфонов. Ранее на аналогичный шаг по требованию Федеральной антимонопольной службы согласились «Мегафон», «Билайн» и Tele2.

«В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика», — говорится в сообщении оператора.

При этом компания уточнила, что в связи с «техническими особенностями реализации раздачи» для отмены платы «может потребоваться некоторое время».

Летом абоненты МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 пожаловались, что услуга безлимитной раздачи мобильного интернета стала платной. Антимонопольная служба назвала эту практику неправомерной и пригрозила операторам делами о нарушении законодательства.

30 октября стало известно, что «Мегафон», «Билайн» и Теле2 согласились отменить плату за раздачу интернета. При этом МТС на тот момент отказался сделать услугу бесплатной, указав на вероятность ухудшения качества связи для большинства абонентов.