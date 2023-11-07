НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

МТС отменит плату за раздачу мобильного интернета

Источник:
Sibnet.ru
267 1

МТС отменит плату за безлимитную раздачу интернета со смартфонов. Ранее на аналогичный шаг по требованию Федеральной антимонопольной службы согласились «Мегафон», «Билайн» и Tele2.

«В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика», — говорится в сообщении оператора.

При этом компания уточнила, что в связи с «техническими особенностями реализации раздачи» для отмены платы «может потребоваться некоторое время».

Летом абоненты МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 пожаловались, что услуга безлимитной раздачи мобильного интернета стала платной. Антимонопольная служба назвала эту практику неправомерной и пригрозила операторам делами о нарушении законодательства.

30 октября стало известно, что «Мегафон», «Билайн» и Теле2 согласились отменить плату за раздачу интернета. При этом МТС на тот момент отказался сделать услугу бесплатной, указав на вероятность ухудшения качества связи для большинства абонентов.

Еще по теме
Чат-бот ChatGPT научился писать музыку и песни
Онлайн‑репетитор «Лицей»: как получить два месяца бесплатно
«Госуслуги» научили проверять подлинность паспорта
Google научился решать задачи прямо в поисковике
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как включить пасхалку с привидениями в Google
17.10.23, 17:03
3716
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
5043
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
14912
3
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
17090
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
20582
7
Как выбрать
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
31.08.23, 23:54
6490
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
7144
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
10479
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
25254
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
24423
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кадры из дома Мэттью Перри показали по американскому телеканалу
Что празднуют 4 и 7 ноября. СПРАВКА
Запад призвал Зеленского готовиться к сдаче территорий России
Путин объяснил необходимость СВО
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

Nik3316

Нехилую пиявку на ЕС повесили...

GammiPluh

Обычно они там друг другу другие штуки дарят, видимо не привыкли к не латексным предметам

DRAGONWAY

А ну конечно Моссад не видел,что готовится у них на границе, за то видят тоннели под землей с помощью...

GammiPluh

Сейчас тактика ВСУ: едут на БМП до подрыва или место высадки, скидывают пехоту или то что от нее осталось....