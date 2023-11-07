АвтоВАЗ отказался от одной из моделей Lada

Универсал Lada Granta в самой доступной версии исполнения исчез из обновленных прайс-листов АвтоВАЗа.

«По факту простые универсалы не производились с конца прошлого года. Как только был продан последний — машину убрали. При этом универсал-кросс доступен всегда», — приводит сообщество Лада.онлайн позицию АвтоВАЗа.

Причина отказа от модификации — отсутствие спроса. Цена универсала начиналась от 720 тысяч рублей.

Универсал Granta Cross по-прежнему сходит с конвейера. Авто обойдется минимум в 946 тысяч рублей.