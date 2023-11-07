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Врач объяснила, как отличить ушиб от перелома

Источник:
Sibnet.ru
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Костыли
Фото: © Sibnet.ru

Переломы рук и ног часто происходят во время падения из-за гололеда, сообщил детский хирург многопрофильного медицинского центра «Инвитро» Андрей Шайдуров.

При наступлении гололеда самые частые травмы — это перелом лучевой кости руки, переломы ключиц и лодыжек, ушибы плечевой кости, переломы костей голени, растяжения и разрывы связок голеностопных и коленных суставов и, конечно, черепно- мозговые травмы.

Основная разница между ушибом и переломом, которую видно в ближайшее время после травматизации — при разрушении костной ткани боль не стихает на протяжении нескольких часов, при ушибе болевой синдром становится меньше.

При переломе отек появляется позже, чем при ушибе, где-то через двое суток. При ушибе гематомы образуются сразу, потому что рвутся мягкие ткани, натекает кровь.

При переломе и нарушении целостности кости нарушается функция движения пораженной конечности из-за болезненных ощущений, например, пациент не может выпрямить ногу, руку, наступить на пятку. Иногда при значимых травматических повреждениях видна деформация.

Если случилась травма, без разницы ушиб или перелом, в первую очередь нужно помочь конечности и снизить на нее нагрузку. Если это область сустава, наложить на нее тугую повязку, перебинтовать и приложить холод. 

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