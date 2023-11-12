Ученые пересмотрели оптимальную продолжительность сна

Исследователи Университета Осло (Норвегия) выяснили, что люди, вопреки устоявшемуся мнению, без ущерба для здоровья могут спать меньше восьми часов в сутки.

«В совокупности лонгитюдные, перекрестные и генетические данные продемонстрировали, что короткая привычная продолжительность сна слабо связана с ухудшением состояния мозга у здоровых взрослых, а сон менее семи часов коррелирует с наиболее благоприятным его состоянием», — цитирует Naked Science ученых.

Исследователи выяснили, что оптимальная продолжительность ночного отдыха — 6,5 часа (критический нижний предел — 5,7 часа, верхний — 7,3 часа), причем не только для мозга, но и для качества сна в целом.

С другой стороны, предыдущие исследования показали, что люди, предпочитающие подольше поспать ночью и подремать днем, имеют повышенный риск острого нарушения кровообращения в мозге.