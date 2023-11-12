НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Мобильные телефоны оказались опасны для спермы

Источник:
Naked Science
347 2

Частое использование мобильных телефонов коррелирует с меньшим количеством сперматозоидов и их более низкой концентрацией, выяснили ученые из Женевского университета, Швейцарского центра прикладной токсикологии человека, а также Швейцарского института общественного здравоохранения.

Каждая шестая пара сталкивается с бесплодием — неспособностью зачать ребенка после как минимум года регулярных попыток. Часть вины лежит на мужчине, но специалисты до конца не понимают, по каким причинам падает качество спермы. Конечно, на это влияют факторы окружающей среды и образ жизни: питание, вредные привычки (курение и пристрастие к спиртному), стресс.

«В последние десятилетия мы стали использовать мобильные телефоны гораздо чаще, поэтому усиливается озабоченность по поводу возможного пагубного воздействия электромагнитных полей радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ) таких устройств на здоровье человека и, в частности, на репродуктивную функцию», — цитирует Naked Science ученых.

Средняя концентрация сперматозоидов и их количество оказались значительно выше у испытуемых, которые пользовались гаджетом не чаще раза в неделю в сравнении с участниками, использовавших телефоны свыше 20 раз в день. Падение концентрации сперматозоидов составило 21%, а их общего количества — на 22%, сказано в исследовании

Еще по теме
Ученые развенчали миф о вреде порнографии
Ученые пересмотрели оптимальную продолжительность сна
Как правильно сбивать температуру у детей
Врач рассказала об опасности «синдрома чая с бутербродом»
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева ответила «рабам и холопам»
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
Обзор скидок на Ali, Ozon и Wildberries «11.11»
Убийцу студентки Веры Пехтелевой помиловали
Обсуждение (2)
Картина дня
МЧС начало эвакуацию россиян из сектора Газа
Экс‑генсек НАТО предложил Киеву отказаться от потерянных земель
WP назвала имя координатора подрыва «Северных потоков»
Bloomberg заявил о скорой победе БРИКС над «Большой семеркой»
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Топ комментариев

Лолита Томская

....жертвовала здоровьем и личной жизнью......🤣🤣🤣.... Ой, держите меня семеро, каким местом?????

pepelmetal

Отмазки пошли, видимо денежки кончаются

Nik3316

иди Украинцам это задвинь, они или над тобой поржут и пошлют... по их "новой" истории они не воевали...

mosquito__2010

Искать логику в стране шизофреников дело конечно увлекательное.