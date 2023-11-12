Частое использование мобильных телефонов коррелирует с меньшим количеством сперматозоидов и их более низкой концентрацией, выяснили ученые из Женевского университета, Швейцарского центра прикладной токсикологии человека, а также Швейцарского института общественного здравоохранения.

Каждая шестая пара сталкивается с бесплодием — неспособностью зачать ребенка после как минимум года регулярных попыток. Часть вины лежит на мужчине, но специалисты до конца не понимают, по каким причинам падает качество спермы. Конечно, на это влияют факторы окружающей среды и образ жизни: питание, вредные привычки (курение и пристрастие к спиртному), стресс.

«В последние десятилетия мы стали использовать мобильные телефоны гораздо чаще, поэтому усиливается озабоченность по поводу возможного пагубного воздействия электромагнитных полей радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ) таких устройств на здоровье человека и, в частности, на репродуктивную функцию», — цитирует Naked Science ученых.

Средняя концентрация сперматозоидов и их количество оказались значительно выше у испытуемых, которые пользовались гаджетом не чаще раза в неделю в сравнении с участниками, использовавших телефоны свыше 20 раз в день. Падение концентрации сперматозоидов составило 21%, а их общего количества — на 22%, сказано в исследовании