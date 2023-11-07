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Определены три самых опасных возраста для употребления алкоголя

Источник:
Sibnet.ru
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Австралийские ученые выделили периода жизни человека, в которые алкоголь окажется наиболее губительным для него.

Первая группа — малыши, которых еще вынашивают. Даже малые дозы алкоголя могут привести к проблемам развития мозга у плода и когнитивным нарушениям, а также ухудшению психологических и поведенческих результатов, говорится в исследовании Университета Нового Южного Уэльса, опубликованном в журнале The BMJ.

Вторая категория — подростки от 15 до 19 лет. В этом возрасте активно развивается белое вещество и кора мозга достигает максимального объема. Пьянство замедлит процесс.

Третий возраст — пожилые люди. Употребление алкоголя приведет к развитию деменции быстрее, чем курение или повышенное давление.

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Жизнь #Здоровье
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