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Экс‑главу МИД Австрии удивило дружелюбие россиян

Источник:
RT
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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
Фото: IAEA Imagebank / CC BY 2.0

Жители России дружелюбны и всегда готовы помочь, что не всегда встретишь в европейских странах, рассказала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Все люди здесь дружелюбны и готовы помочь. Если подойти на улице к прохожему и спросить у него дорогу, сказав при этом, что ты не говоришь по-русски, то на его лице появится широкая улыбка, и он подскажет. В Австрии или Германии в такой ситуации ты можешь сразу испытать на себя чувство неприязни к иностранцам», — отметила Кнайсль в интервью RT.

По ее словам, россияне более прямолинейны, что можно сравнить с менталитетом людей, живущих в Северной Германии. В Австрии и Центральной Европе людям свойственно занимать более уклончивые позиции, объяснила она.

«Там вы можете легко получить нож в спину, и не один, при этом вам будут еще и улыбаться», — добавила экс-глава МИД Австрии.

Кнайсль этой осенью переехала жить в Санкт-Петербург для работы в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues), которым она руководит.

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Топ комментариев

Asd10

Два дебила, да, это сила, да, это сила. За 24 секунды понятно.

GammiPluh

Обычно они там друг другу другие штуки дарят, видимо не привыкли к не латексным предметам

volmen

Глупость это главный вирус поразивший украину, второй жадность.

Nik3316

Нехилую пиявку на ЕС повесили...