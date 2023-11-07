Экс‑главу МИД Австрии удивило дружелюбие россиян

Жители России дружелюбны и всегда готовы помочь, что не всегда встретишь в европейских странах, рассказала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Все люди здесь дружелюбны и готовы помочь. Если подойти на улице к прохожему и спросить у него дорогу, сказав при этом, что ты не говоришь по-русски, то на его лице появится широкая улыбка, и он подскажет. В Австрии или Германии в такой ситуации ты можешь сразу испытать на себя чувство неприязни к иностранцам», — отметила Кнайсль в интервью RT.

По ее словам, россияне более прямолинейны, что можно сравнить с менталитетом людей, живущих в Северной Германии. В Австрии и Центральной Европе людям свойственно занимать более уклончивые позиции, объяснила она.

«Там вы можете легко получить нож в спину, и не один, при этом вам будут еще и улыбаться», — добавила экс-глава МИД Австрии.

Кнайсль этой осенью переехала жить в Санкт-Петербург для работы в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues), которым она руководит.