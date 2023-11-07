Кулеба предупредил украинцев «о самой ужасной зиме в истории»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев подготовиться худшей зиме в истории страны и сам он уже приобрел свечи.

«Я купил десятки свечей. Мой отец купил грузовик, полный дров», — цитирует ТАСС Кулебу. «Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus (немецкие крылатые ракеты), но получим системы ПВО», — подчеркнул министр в интервью немецким СМИ.

При этом он утверждал, что Украина «постарается защитить свои электростанции как можно лучше».

В офисе украинского президента Владимира Зеленского ранее признавали, что предстоящая зима окажется гораздо сложнее предыдущей. В начале октября министр энергетики страны Герман Галущенко посоветовал украинцам купить на зиму электрогенераторы.

До этого он сообщал, что 300 объектов энергетической инфраструктуры Украины были повреждены с октября 2022 года, а энергетики не успевают починить энергосистему к зиме. Кроме того, министр жаловался, что Запад слишком медленно поставляет ремонтное оборудование.

Согласно подсчетам ООН, мощности энергетической инфраструктуры Украины, ранее оценивавшиеся в 37 ГВт, сократились на 19 ГВт - более чем вдвое по сравнению с уровнем февраля 2022 года.