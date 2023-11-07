Травников потребовал посыпать тротуары ради Октябрьской революции

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал мэра Новосибирска Анатолия Локтя обработать тротуары песком в честь годовщины Октябрьской революции.

«Сегодня день Великой Октябрьской социалистической Революции, в государственном календаре это памятная дата. Всех поздравляю», — сказал Локоть во время оперативного совещания 7 ноября.

После этого Травников спросил Анатолия Локтя о том, привезли ли в город песок для обработки тротуаров. Мэр ответил, что в Новосибирске используют песок, пескосоляную смесь и реагенты.

«В выходные состояние тротуаров было неудовлетворительным. Вы хотя бы в честь годовщины Революции подсыпьте, а то сами ноги переломаете», — парировал губернатор.

В выходные в Новосибирске сильно подморозило, и город покрылся коркой льда.