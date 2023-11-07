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Жительница Красноярска купила бананы и выиграла телевизор

Источник:
Sibnet.ru
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Юбилейный пользователь сервиса «Пятёрочка Доставка» из Красноярска
Фото: © Торговая сеть «Пятёрочка»

Жительница Красноярка сделала юбилейный заказ в сервисе «Пятёрочка Доставка» и выиграла телевизор, сообщила пресс-служба торговой сети.

Наталья из Красноярска сделала 70-миллионный по счету заказ в «Пятёрочке Доставке» во всей стране и 2-миллионный в Сибири. В качестве приза ей достался телевизор LG диагональю 65 дюймов.

«Из-за беременности захотелось бананов на ночь, и я сделала заказ. На следующий день мне позвонили и сказали о выигрыше. Я подумала, что это розыгрыш или шутка, и первым делом спросила, на сколько еще нужно заказать, чтобы получить приз», — рассказала покупательница.

Наталья пользуется сервисом уже три года и регулярно заказывает товары с доставкой, когда нет возможности сходить в магазин. В ее городе сервис становится все популярнее: в этом году продукты через него заказывали почти в два раза чаще, чем в предыдущем.

«Сервис "Пятёрочка Доставка" начал работу в Сибири с Новосибирска в октябре 2020 года, а сегодня жители территории от Тюмени до Иркутска ежедневно делают 6,6 тысячи заказов, — отметил руководитель направления экспресс-доставки по макрорегиону «Восточная Сибирь» Станислав Дерябин.

В этом году в Сибири было оформлено в четыре раза больше заказов по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными продуктами стали филе куриного бедра и филе куриной грудки. Поскольку спрос на доставку растет, «Пятёрочка» планирует запустить сервис в новых городах и поселках до конца этого года — это Шарыпово, Назарово, Новоенисейск, Емельяново, Саяногорск, Черногорск, Дивногорск, Усть-Абакан, Киселёвск, Молчаново, Калтан и Осинники.

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Экономика #Торговля #Красноярск
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