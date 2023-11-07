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Ребенок умер после домашней котлеты в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Трехлетний ребенок умер в поселке Айдара Красноярского края, перед этим он ел домашнюю говяжью котлету, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, днем 1 ноября ребенок находился дома со своей матерью, отцом, старшими сестрой и тремя братьями. Он съел котлету, приготовленную в домашних условиях, у него ухудшилось самочувствие.

Мальчика доставили в фельдшерско-акушерский пункт поселка Айдара, где он умер через два часа, несмотря на оказываемую медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Оставшийся дома котенок доел котлету и тоже умер, об этом сообщил телеграм-канал Shot. Причину обеих смертей не установили.

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