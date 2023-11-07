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Фильм «По щучьему велению» побил собственный рекорд в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «По щучьему велению»

Фильм-сказка «По щучьему велению» за второй уикенд собрал больше, чем на старте, и снова стал лидером проката.

За второй уикенд проката «По щучьему велению» собрал 615 миллионов рублей, в то время как в первый касса составила 406 миллионов. Лучшие итоги по сборам в этом году показывал только фильм «Чебурашка».

Фильм «По щучьему велению» снят по одноименной сказке. Роль Емели в картине сыграл актер Никита Кологривый. По сюжету, главный герой влюбляется в царскую дочь Анфису и с помощью щуки пытается добиться ее расположения.

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Топ комментариев

Asd10

Два дебила, да, это сила, да, это сила. За 24 секунды понятно.

pepelmetal

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DRAGONWAY

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Nik3316

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