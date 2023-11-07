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Лимиты по кредиткам резко выросли

Источник:
Sibnet.ru
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Карта Мир
Фото: © Sibnet.ru

Средний лимит по кредитным картам оказался почти на 30% больше прошлогоднего уровня, одобряемые суммы достигли 106,2 тысячи рублей, сообщает «Скоринг бюро».

Размер лимитов остается выше отметки 100 тысяч с начала лета. До этого, для сравнения, в 2020–2021 годах, средний чек по продукту находился в диапазоне 60–70 тысяч с незначительным увеличением до 77–80 тысяч рублей.

В июле и августе число оформлений таких карт увеличивалось в диапазоне 3–9%, а в сентябре, наоборот, упало на 25%, добавил директор по продуктам и маркетингу БКИ «Скоринг бюро» Игорь Лисянский.

«Такой рост связан с наличием спроса со стороны потребителей, вслед за которым ряд основных игроков рынка карт изменил свою кредитную и лимитную политику для удовлетворения новых потребностей», — сказал «Известиям» Лисянский.

Лисянский добавил, что, вероятно, спрос растет, поскольку людям приходится тратить больше из-за увеличившейся стоимости товаров и услуг. По официальным данным Минэка, по итогам 2022-го инфляция составила 11,9%, а в 2023 году она прогнозируется в 7,5%.

Также у клиентов увеличиваются и зарплаты, благодаря чему они могут гасить более крупные суммы, но возникают риски «кредитной зависимости» — когда человек привыкнет жить в долг, отметили эксперты.

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