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Актриса Пересильд станет певицей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Юлия Пересильд, ставшая первой космической актрисой в России, решила заняться карьерой певицы. Она планирует записать альбом.

У актрисы уже есть музыкальный опыт: она пела в спектакле «Мужчины и женщина» с группой Zero People.

Теперь Пересильд планирует записать собственный альбом. При этом она уверяет, что не претендует стать коммерчески успешной певицей.

«Это как большое лоскутное одеяло из тысячи лоскутков. Мне торопиться некуда, у меня нет цели делать какую-то коммерческую громкую историю. Цель — создать что-то свое, попробовать себя в музыке», — рассказала Перисильд изданию «Главный региональный».

Юлия Пересильд снялась в 80 фильмах. Самый громкий — «Вызов», где она исполнила главную роль, врача, которому нужно отправится на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту.

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