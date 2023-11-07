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Дипломная работа Shaman'a в «Гнесинке» оказалась списанной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Shaman

Певец Shaman (Ярослав Дронов) больше половины свое дипломной работы в Российской академии музыки имени Гнесиных заимствовал из интернета, сообщает Вольное сетевое сообщество «Диссернет».

Будучи студентом музыкальной академии, Дронов писал дипломный реферат на тему «Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и ее влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца».

12 страниц работы были полностью скопированы из интернета, утверждает «Диссернет». Больше всего заимствований были из статьи Гдалия Гармизы «К вопросу о формировании саунд-продюсирования».

Также в работе были скопированы материалы статья Татьяны Суминовой «Продюсер: сущность и специфика социокультурного феномена», а также статьи на «Википедии» «Популярная музыка», «Поп-музыка» и «Звукорежиссер».

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