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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США и Украина обвинили друг друга в провале наступления

Источник:
ТАСС
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США и Украина закулисно обвиняют друг друга в том, что провале контрнаступления, сообщил обозреватель газеты The Washington Post Макс Бут.

«За кулисами множество взаимных обвинений между должностными лицами Украины и США. Американцы приватно сетуют на то, что украинцы не справились с проведением общевойскового наступления в стиле НАТО и вернулись к боевым действиям на истощение, характерным для советской военной стратегии», — цитирует ТАСС Бута.

Украинцы, по его словам, жалуются на то, что Запад не предоставил им достаточно вооружений, чтобы прорвать российские укрепления, и что многие полученные ими вооружения в нерабочем состоянии.

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«Силы США никогда не стали бы атаковать укрепленные позиции без превосходства в воздухе, но Пентагон ожидает, что украинские войска будут делать именно это. И администрация Байдена до этой осени не отправляла Украине танки M1 Abrams и [тактические ракеты] ATACMS, это произошло слишком поздно, чтобы повлиять на летнее контрнаступление», — подчеркнул Бут.

Обозреватель отметил, что «теперь многие будут настаивать, что после провала контрнаступления пришло время заключить сделку с Кремлем».

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