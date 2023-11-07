Зеленский заявил, что выборы сейчас «не ко времени»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов в стране сейчас «не ко времени».

«Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Глава государства добавил, что во время конфликта «абсолютно безответственно как-то так легкомысленно и играя, вбрасывать в общество тематику выборов».

Выборы президента Украины должны пройти в марте 2024 года, но с февраля 2022 года существует законное основание их не проводить в связи с введенным в стране военным положением.

Зеленский летом оценивал, что для проведения выборов нужны поправки в законодательство и финансовая поддержка в 5 миллиардов долларов. Он подчеркивал, что не собирается занимать эти средства или «забирать деньги от оружия».