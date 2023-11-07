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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Помощник Залужного погиб из‑за подарка

Источник:
РБК
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Взрыв, при котором погиб помощник главнокомандующего украинской армии Геннадий Частяков стал результатом несчастного случая, заявил в телеграм-канале глава МВД Украины Игорь Клименко.

Министр сообщил, что 6 ноября Частяков праздновал свой день рождения, он вернулся домой с подарками от коллег и начал показывать их родственникам. Частяков достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал показывать сыну один из боеприпасов — это были гранаты нового западного образца.

«Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв. В квартире полиция обнаружила еще 5 таких неразорванных гранат. Их отправят на экспертизу», — цитирует РБК Клименко.

Полиция уже выяснила, кто подарил гранаты помощнику Залужного, добавил он, в его кабинете провели обыск и нашли еще две таких же гранаты.

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