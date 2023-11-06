Гнев оказался идеальным помощником при решении задач

Гнев оказался лучшим помощников в решении интеллектуальных задач, выяснили психологи из Техасского университета.

В ходе эксперимента ученые показывали участникам разные картинки, которые должны были вызывать разные эмоции. После чего предлагали решить разные задачи — головоломки, ребусы, судоку, пройти сложную компьютерную игру.

Оказалось, гнев лучше всего помогал достичь цели: у человека с такой эмоцией было больше правильных ответов, повышалась скорость реакции, он активнее искал обманные маневры, которые помогали ему выиграть. Другие эмоции не могли похвастаться таким эффектом.

При этом психологи подчеркивают, что гнев не всегда является оптимальным при решении задач. Например, если необходимо найти компромисс в ходе переговоров, такая сильная эмоция лишь навредит.