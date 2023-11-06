Кадыров показал тренировку бывших бойцов «Вагнера»

Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» проходят боевое слаживание в составе спецназа «Ахмат», глава Чечни опубликовал в своем Telegram-канале видео подготовки военнослужащих.

«Прежде чем приступить к выполнению оперативно-боевых задач, парням необходимо пройти боевое слаживание. Это ощутимо повысит их эффективность на линии соприкосновения», — отметил Кадыров.

По словам чеченского лидера, вагнеровцы проходят обширную программу обучения, в которую входят курсы подготовки саперов, пулеметчиков, снайперов, артиллеристов, а также тренировки тактической стрельбы, полевой медицины и многого другого.

«Спецназ «Ахмат» берет качеством, а не количеством. Этот факт известен всем. И я рад, что сегодня ряды знаменитого подразделения пополнили бойцы, которые имеют прекрасный боевой опыт, зарекомендовали себя как храбрые и исполнительные воины», — подчеркнул он.

В начала ноября стало известно, что состав спецназа «Ахмат» вошел отряд, состоящий из бывших бойцов «Вагнера». Группа получила название «Камертон», при этом она включает не только штурмовиков, но и артиллеристов, а также экипажи бронетехники.