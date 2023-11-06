Раскрыты секреты быстрого прогрева двигателя

Двигатели небольшого объема долго прогреваются в холодное время года, однако есть простые лайфхаки, которые ускорят этот процесс.

Так, для этих целей можно использовать строительный утеплитель, которым можно закрыть на зиму моторный отсек, пишет журнал «За рулем». Рекомендуется подбирать утеплитель черного цвета для сохранения эстетичного внешнего вида автомобиля.

Ускорить прогрев двигателя также поможет установка картона перед радиатором. Такую вставку обычно считают непрезентабельной, однако сейчас можно приобрести чехол фабричного производства с аналогичным эффектом.

«При прогреве мотора учитывайте, что работа штатных датчиков температуры не всегда бывает корректной. Некоторые из них могут срабатывать только когда температура охлаждающей жидкости поднимается до 40 градусов», — напомнили эксперты.

Третий лайфхак сработает на автомобилях с автоматической коробкой передач или вариатором. Для ускоренного прогрева двигателя водителям советуют включить режим D и зажать педаль тормоза. Двигатель получит дополнительную нагрузку и прогреется быстрее.