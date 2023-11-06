России предложили открыть «министерство счастья»

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила создать в России «министерство счастья». Такое предложение сенатор выдвинула во время форума «Знание. Первые».

«Я мечтаю и предлагала — давайте мы создадим в России министерство счастья», — сказала спикер Совфеда после вопроса одного из участников форума, какой закон стоило бы принять в первую очередь.

По словам Матвиенко, новое российское ведомство рассматривало бы все решения и законопроекты на возможность сделать россиян более счастливыми, передает РИА Новости.

Однако спикер Совфеда посетовала, что сейчас нее небольшая «группа поддержки» в данном вопросе.