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России предложили открыть «министерство счастья»

Источник:
Sibnet.ru
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила создать в России «министерство счастья». Такое предложение сенатор выдвинула во время форума «Знание. Первые».

«Я мечтаю и предлагала — давайте мы создадим в России министерство счастья», — сказала спикер Совфеда после вопроса одного из участников форума, какой закон стоило бы принять в первую очередь.

По словам Матвиенко, новое российское ведомство рассматривало бы все решения и законопроекты на возможность сделать россиян более счастливыми, передает РИА Новости.

Однако спикер Совфеда посетовала, что сейчас нее небольшая «группа поддержки» в данном вопросе.

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Политика #Россия
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