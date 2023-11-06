Армения реформирует армию с помощью США

Первый замминистра обороны Армении, начальник Генштаба ВС генерал-лейтенант Эдвард Асрян встретился с заместителем командира Европейского командования США генерал-лейтенантом Стивеном Башамом, чтобы обсудить поддержку Вашингтона в проведении реформы армии.

Асрян посетил штаб-квартиру Европейского командования США в Штутгарте по приглашению EUCOM. «В ходе встречи обсуждены вопросы развития армяно-американского военного сотрудничества», — говорится в сообщении на сайте армянского Минобороны.

Башам пообещал содействие Вашингтона в «профессионализации вооруженных сил, укреплении профессионального сержантского состава, модернизации системы управления, миротворчестве, военной медицине, военном образовании и боевой подготовке, учениях».

Отмечается, что стороны сосредоточились на вопросах безопасности Армении, оборонных реформах и двустороннем военном сотрудничестве. Американский генерал отметил, что США и Армения «сознательно и постепенно» развивают оборонное сотрудничество.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее не исключал, что страна выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности, куда также Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

В сентябре в Армении прошли совместные с США военные учения Eagle Partner 2023. Армянское Минобороны называло их целью отработку «операций по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач».